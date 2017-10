O treinador Paulo Alves está de saída do União da Madeira. Apesar de ainda ir ter lugar uma reunião entre o técnico e o presidente Filipe Silva na tarde deste domingo, a decisão está tomada.Paulo Alves colocou o seu lugar à disposição no sábado, após o empate sem golos do União em casa frente ao Penafiel, em partida da 9.ª jornada da 2.ª Liga.Esta não é a primeira vez que o técnico dos madeirenses colocou o seu lugar à disposição. Recorde-se que, há cerca de duas semanas, após a derrota com o Leixões, por 2-0, em casa, Paulo Alves já tinha falado em público sobre o assunto. Nessa altura, a decisão da direção passou por manter o treinador.