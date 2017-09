Continuar a ler

E falou depois sobre a perda de Danilo Dias e Betinho: "Todos percebem um pouco a perda de confiança. Por motivos óbvios contávamos com os dois jogadores que se lesionaram e a equipa abalou um bocadinho. Mas isso já está para trás e temos de seguir o nosso caminho, sendo fortes e determinados, procurando obter os resultados. Queremos vencer amanhã e com esse click a equipa poderá ter outro desempenho e obter outros resultados".Confrontado depois sobre a mudança no comando técnico no Penafiel, o líder dos azuis e amarelos desvalorizou a situação: "Não nos preocupa muito a mudança do treinador do Penafiel, já estudámos o adversário e sabemos que vai ser um jogo difícil. O importante é conseguirmos impor o nosso futebol e conquistar uma vitória, que os nossos adeptos também já anseiam por isso. O nosso adversário também quer ganhar, mas temos de fazer tudo para vencer".Quanto a diferenças na sua ex-equipa: "Entraram muitos jogadores novos, é verdade que conheço alguns que ficaram, mas altera muitas coisas, sendo uma equipa difícil e não é pelo facto de eu ter sido treinador do Penafiel que estamos em vantagem".Por último, revelou que "os dois jogadores que estavam à experiência não vão ficar e o único contratado é o Petar que precisa de tempo, terá de ganhar ritmo para jogar durante alguns minutos". "Acreditamos que vai poder dar o seu contributo à equipa o mais rápido possível", concluiu.