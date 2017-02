Continuar a ler

Há já um pré-acordo firmado entre os investidores e a direção do Almancilense, presidida por Cesário Vieira, e a partir da próxima época será implementado um modelo de gestão assente numa estrutura profissional, que pretende catapultar o emblema de Almancil para outros voos, envolvendo o tecido empresarial da freguesia mais rica da região e as infraestruturas ali existentes, incluindo o Estádio Algarve.



Enquanto o projeto não avança, e no sentido de ajudar a garantir a permanência no Campeonato de Portugal, os investidores assumiram o pagamento dos vencimentos do mês de janeiro e do prémio de jogo referente à vitória diante do 1.º Dezembro, sendo na próxima semana liquidado o mês de fevereiro.



O Almancilense, que luta pela permanência no Campeonato de Portugal Prio, irá constituir uma SAD até final da época em curso no intuito de, num espaço de tempo não muito distante, chegar às ligas profissionais.Carlos Deus Pereira, antigo presidente da assembleia geral da Liga de Clubes, Ricardo, antigo guarda-redes de Sporting, Boavista e seleção nacional, e Paulo China, empresário que possui vários negócios no Algarve em parceria com o antigo internacional Luís Figo, são alguns dos investidores na futura SAD, que terá um capital social 100 % português. Luís Filipe, que representou Benfica, Sporting e Sp. Braga, e o fisioterapeuta Fernando Belo também participarão no projeto.

