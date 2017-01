Continuar a ler

Recorde-se que o Sport Recife pretende o também avançado André, do Sporting, e dada por concluída a transferência o interesse no jogador leonino poderá deixar de existir.



Já Paulo Henrique, de 27 anos, conta apenas com quatro partidas realizadas pelo Estoril e um golo apontado, muito por culpa das sucessivas lesões que o impediram de dar o contributo à equipa canarinha desde o início da temporada.

Paulo Henrique estará perto de sair do Estoril segundo avança o agente do jogador. Ao 'Superesportes', Federico Pena garante que o avançado brasileiro, com contrato de empréstimo aos canarinhos até final da temporada, é pretendido pelos brasileiros do Sport Recife e que para o negócio se dar como fechado falta apenas "ultrapassar a parte burocrática"."Estamos a conversar. Não é uma situação simples, pois temos uma parte burocrática a resolver. O jogador quer ir e o Sport Recife viu que o atleta vale a pena. Na verdade, ele está emprestado pelo Shangai ao Estoril. É preciso ultrapassar a parte burocrática da transferência para que a gente possa concluir o negócio. O prazo para que possamos receber essa resposta é de até cinco dias. Até terça-feira devemos conseguir. Ainda estamos conversando outras coisas como as termos salariais. Não há nada concluído mas a conclusão do negócio está encaminhada", reiterou Pena, esta quinta-feira.

Autor: Flávio Miguel Silva