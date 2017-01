"Quero ajudar o Sport. Tenho certeza que irei muito bem vestindo essa camisa. Quero fazer gols, ganhar títulos e ser feliz nesse clube" pic.twitter.com/60v5yU1JC6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) 20 de janeiro de 2017

Era uma questão de tempo, mas o Sport Recife oficializou esta sexta-feira a contratação de Paulo Henrique, que começou esta temporada ao serviço do Estoril. O avançado, de 27 anos, esteve emprestado aos canarinhos pelos chineses do Shanghai Shenhua e fez quatro jogos, antes de voltar ao Brasil para debelar uma lesão. Entretanto, acabou por voltar a ser cedido por seis meses, desta feita para o clube de Recife.Na hora da apresentação, Paulo Henrique manifestou vontade de brilhar pelo seu novo clube, depois de ter marcado um golo ao serviço do Estoril. "Quero ajudar o Sport. Tenho a certeza de que estarei muito bem com esta camisola. Quero marcar golos, ganhar títulos e ser feliz neste clube", explicou o dianteiro.Já Alexandre Faria, diretor-desportivo do Sport, mostrou muita confiança no jogador brasileiro. "Fez toda sua carreira na Europa, mas conheço-o há muito tempo, desde quando rebentou no At. Mineiro. Abriu mão de muita coisa, inclusive dinheiro, para apostar em ter sucesso no Sport. Temos a certeza de que o Paulo Henrique surpreenderá muita gente que ainda não o conhece aqui no Brasil", sustentou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto