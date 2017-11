Paulo Madeira acredita que o clássico entre FC Porto e Benfica vai ser complicado para os encarnados. O antigo jogador das águias espera um jogo "emocionante" no Dragão (sexta-feira, às 20H30) que pode dar um novo ânimo ao campeonato."Acima de tudo penso que será um bom jogo. Um jogo emocionante. O Benfica tem 3 pontos a menos; com uma vitória fica com os mesmo pontos do FC Porto e o campeonato ficará ao rubro. Acima de tudo vai ser um jogo difícil para o Benfica que vai jogar num campo por norma muito difícil. O FC Porto não vem de um resultado positivo e pode ser uma vantagem. Mas joga em casa, perante os seus adeptos e acho que acima de tudo pode criar muita mossa caso o FC Porto vença. Porque cria logo um fosso de muitos pontos de desvantagem em relação ao Benfica. Pena o jogo ser a uma sexta-feira e não no fim-de-semana, que por norma têm muito mais adesão do público. Estou convencido que para o Benfica, em termos emocionais, vai ser um jogo que pode ter reflexos positivos ou negativos", afirmou esta terça-feira à margem do "Executive talks: futebol 4.0: Um novo paradigma?", conferência que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol.