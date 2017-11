Paulo Meneses é o sucessor de Tiago Silva no comando técnico do Sousense. Mais uma vez, o motivo para a mudança de treinador deve-se aos maus resultados.A equipa de Foz de Sousa vem de uma série de oito derrotas e o clube que está no ultimo lugar (16.º) da Série B do Campeonato de Portugal. Paulo Meneses é o terceiro técnico do Sousense esta época, depois de Filipe Cândido e Tiago Silva, e tem o objetivo de subir na tabela classificativa.

Autor: João Baptista Seixas