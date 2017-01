No final da derrota frente ao Sporting , por 5-2, o treinador do Sp. Braga, Paulo Tavares, que viu Tiago Brito ser expulso aos 36’ por duplo amarelo, não escondeu a insatisfação pela prestação da equipa de arbitragem."O melhor é organizarem um Sporting-Benfica a 10 voltas. O Sporting mereceu a vitória, mas os critérios de arbitragem têm de ser iguais. Tem de haver respeito, são 14 equipas que jogam na Liga", atirou o treinador, em declarações à TVI24, na zona de entrevistas rápidas.No lado dos campeões nacionais, Nuno Dias não quis tecer comentários à arbitragem, recordando que houve erros em Braga. "Não me parece que o jogo tenha sido equilibrado. O Sp. Braga esteve desfalcado, mas não houve qualquer equilíbrio. O guarda-redes foi adiando os nossos golos. No final da 1.ª parte o resultado não espelha em nada o que se passou".

Autor: Cláudia Marques