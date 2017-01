Sem o conforto do lar, mas a ganhar como quando o tem. O Belenenses conseguiu frente ao Boavista (1-0) o terceiro triunfo fora de portas esta temporada, no campeonato, os mesmos que já conseguiu no Restelo. Mas mais importante do que isso é o facto de os azuis estarem, agora, a apenas uma vitória de igualar a colheita de toda a época passada.

Com sucesso alcançado diante de Tondela, Feirense e Boavista, empates com V. Guimarães e Estoril, e derrotas frente a V. Setúbal, Chaves, Sp. Braga, P. Ferreira e Moreirense, a equipa de Quim Machado está a ganhar fôlego para as viagens de alto-mar. Por outras palavras, tenta respirar antes das deslocações mais complicadas. É que ainda falta visitar Benfica, FC Porto e Sporting, três jogos naturalmente muito difíceis.

Um dos sinais positivos para Quim Machado é o facto de o Belenenses estar, por esta altura, bem melhor relativamente à época passada. A equipa do Restelo tinha somente uma vitória, três empates e seis derrotas, mas os duelos com os grandes já estavam feitos... e perdidos. Agora, os azuis mostram mais organização defensiva fora de portas (a média de golos sofridos desceu de 2,05 para 1,1), mas os grande exames ainda estão a caminho...

Autor: Pedro Gonçalo Pinto