Só Ricardo Ribeiro faz igual



Além de destacar esse jogo com a Académica, "um triunfo muito moralizador pelo trabalho que vinha a ser feito", Pedro Alves não esquece o 5-1 que os leões aplicaram ao Cova da Piedade em Alcochete, na 1.ª volta. "Foi o nosso pior jogo da época, sem dúvida. Ao contrário de algumas pessoas, não penso que os jogos maus são para esquecer, mas sim para lembrar. Se sofremos tantos golos é porque cometemos muitos erros. Mas o 5-1 não irá influenciar em nada porque somos uma equipa muito experiente", garantiu.Aos 38 anos, Pedro Alves continua com o pé no acelerador. Basta ver que o guarda-redes é apenas um de dois totalistas na 2.ª Liga, a par de Ricardo Ribeiro (guardião da Académica), com todos os minutos das 29 jornadas. Curiosamente, o experiente jogador nem tinha noção da magnitude do seu feito."Sabia que era o único totalista da equipa, mas não sabia que era um de dois no campeonato. É motivo de grande orgulho e consequência do trabalho com os meus colegas e treinadores de guarda-redes com quem tenho trabalhado esta época", comentou Pedro Alves, que explicou a chave da longevidade."Não sei se há grande segredo. Tento ter uma vida regrada porque sei que já não tenho 20 anos. Tenho de ter cuidados que rapazes não precisam de ter. Tenho a minha sesta à tarde, tomo cuidado com a alimentação, bebo muito água e treino muito bem. É sempre muito importante continuar a treinar muito", rematou.