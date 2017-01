Continuar a ler

Embora tenha perdido o último desafio, frente ao Marítimo, o técnico, de 34 anos, preferiu enaltecer os aspetos positivos da atuação dos seus jogadores. "Jogámos bem com o Marítimo. Batemos vários recordes: foi a primeira vez que tivemos tanta posse de bola, cerca de 61%, e foi a primeira vez que aumentámos os ataques em comparação com outros jogos".Para Pedro Gómez Carmona, se o Estoril jogar com o Arouca como fez diante do Marítimo, "poucos pontos vão escapar". "Se vir o Estoril que vi com o Marítimo, estou seguro de que vamos fazer muitos pontos. Estamos confiantes, mais tarde os resultados serão melhores", acrescentou.Em relação ao adversário desta ronda, o técnico do Estoril evitou dramatizar o embate com o Arouca, que atravessa uma fase positiva no campeonato, ao ocupar o décimo lugar, com 20 pontos, ao contrário dos estorilistas, que estão no 14.º posto, com 15 pontos."Não acho que seja crucial, depois há uma segunda volta, em qualquer momento se consegue quatro vitórias consecutivas e seguimos para cima na tabela. É importante ganhar e pontuar, mas ainda há muita liga", sublinhou, sem deixar de frisar também que "nenhum jogo é fácil".Para este jogo, o técnico revelou ainda que já há hipóteses de poder vir a utilizar Ailton e Kléber, que se têm debatido com problemas físicos, mas rejeitou a chamada dos 'reforços' Allano e Carlinhos já para o desafio desta sexta-feira.O dossier do 'mercado' de inverno foi afastado taxativamente por Pedro Gómez Carmona, que disse preferir centrar as suas atenções no jogo com o Arouca. "O tema de transferências é para a direção. Estou concentrado no jogo com o Arouca", rematou.O Estoril visita o Arouca na sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, marcado para as 20h30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Tiago Antunes, de Coimbra.