Desapontado com o desaire sofrido diante do Arouca, por 2-1 , o técnico espanhol Pedro Carmona admitiu que não esperava ter sofrido o segundo golo por parte dos arouquenses já no período de descontos, confessando que, da forma como via o encontro, esperava sim o tento da sua equipa."Depois do empate, a equipa foi um pouco mais para a frente e parecia mais perto do 1-2 do que o contrário. Acreditava mais na oportunidade de ganhar o jogo do que perdê-lo. Não estivemos tão bem do que no jogo com o Marítimo, na semana passada, mas tivemos as mesmas oportunidades de golo. Depois da segunda parte, em que não estivemos bem, procurámos retificar", admitiu o técnico espanhol.

Autor: Lusa