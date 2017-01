Pedro Carmona assume que o ciclo de jogos inicial com que se deparou no Estoril não foi favorável já que se tratam de "adversários difíceis" num campeonato para onde, começa por assumir, "todas as equipas da Europa olham para fazer contratações"."A minha estreia com o Benfica tem uma parte positiva já que acontece com o estádio cheio e com um adversário com um nível de projeção importante. Isto faz com que um dia especial o seja ainda mais. Contudo, é uma faca de dois gumes já que a probabilidade de começar com uma derrota é muita alta e ninguém gosta que assim seja, mas foi o que aconteceu. Depois, jogámos com o Chaves, que é a equipa revelação da Liga NOS. Antes de chegar a Portugal já tinha comentado que era a equipa mais bem trabalhada em Portugal. É muito forte no seu estádio. O que é facto é que encontrámos estes dois adversários com muito pouco tempo para preparar a equipa. Somámos duas derrotas pela margem mínima, ainda que o Benfica tenhamos tido a oportunidade de empatar no final. Com o Chaves a nossa exibição foi algo pior. Agora procuramos inverter a situação", explicou numa entrevista ao sítio "Fútbol Portugués desde España".O balanço feito pelo técnico espanhol, de 34 anos, é "positivo" relativamente às primeiras três semanas de trabalho na Amoreira de o Estoril ter somado os três primeiros encontros sob o seu comando por derrotas: "Como só poderia ser, porque se não fosse assim não teria vindo, a impressão é positiva já que se trata de um clube muito profissional e sério, que dentro das suas limitações quer estar a bom nível. Não teria deixado o meu trabalho em Valência se não tiveste visto o que comentei, o que me permitiu tomar a decisão de vir para cá com tranquilidade. Tendo em conta as circunstâncias económicas, o campeonato parece-me ter muita projeção. Daqui saíram grandes jogadores e treinadores".

Autor: Flávio Miguel Silva