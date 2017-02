Continuar a ler

"É algo para o qual não encontro explicação. Todos os semifinalistas jogam hoje menos o Estoril. Saímos prejudicados por este calendário. É diferente recuperar os jogadores em 72 horas ou ter mais um dia para o poder fazer, ainda por cima com dois jogos de intensidade máxima, como são frente a Sporting e Benfica", afirmou.Com efeito, Benfica e Chaves defrontam-se esta noite no Estádio da Luz a partir das 21:00, enquanto o Vitória de Guimarães recebe o Moreirense, numa partida agendada para as 19:00. Depois, a primeira meia-final da Taça, que opõe o Estoril ao Benfica, disputa-se na terça-feira, com Vitória de Guimarães e Chaves a medirem forças no dia seguinte.Todavia, Pedro Gómez Carmona não quis usar este argumento como uma eventual 'desculpa' para poupar jogadores frente ao Sporting ou para uma prestação menos positiva no desafio da Taça de Portugal diante do Benfica."Há que perguntar à Federação Portuguesa de Futebol, não sei quem estabelece os horários dos jogos. No entanto, isso não nos preocupa, vamos passo a passo e estou certo de que recuperaremos a cem por cento para o jogo de terça-feira", disse o treinador, de 34 anos.O Estoril, 15.º classificado da I Liga com 20 pontos, recebe, às 18:15 de sábado, o Sporting, terceiro classificado com 44, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será dirigido pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.