"Orgulhoso pelos meus jogadores, pelo grande jogo que realizaram. Eu vi dois jogos. Até ao minuto 23, 24, em que o Estoril estava fresco, fisicamente estava muito bem, jogamos de igual para igual com o Benfica, tivemos bastantes ocasiões e eles chegaram muito pouco. A partir daí eles demonstraram que tiveram um descanso de 72 horas e o Estoril foi baixando o seu nível. Logicamente, quando baixas o nível físico contra uma equipa como o Benfica, eles têm mais bola, tem mais posse e aí custou-nos um pouco mais", reconheceu o técnico 'canarinho' na 'flash-interview' da SportTV, reforçando ainda um pouco mais o seu ponto de vista.



"Até ao minuto 23, tivemos uma boa meia-final, muito bonita, com duas equipas cara a cara, em que criaram oportunidades. Depois, foi outra meia-final, condicionada pelo pouco tempo de recuperação. Fizemos todos os possiveis para aguentar, mas não conseguimos estar a 100 por cento", sublinhou o espanhol que ainda acredita ser possível atingir a final do Jamor.



"Nada é impossível, logicamente é possível. Vamos com a mesma ilusão ao Estádio da Luz, jogar e tentar marcar 2 golos e que eles não marquem. Aqui por causa do tempo de descanso que eles tinham e nós não, podíamos ter perdido por mais, mas competimos e competimos a um grande nível. Porque não poderemos marcar 2 golos? Vamos com muita ambição e com muita ilusão", concluiu Pedro Gómez Carmona.

"Evito perder tempo, seguramente haverá alguém que os avalia e determina se a sua atuação foi boa, foi má ou se têm de penalizá-los com jogos. Não é o meu trabalho, mas sim o de quem tem de avaliá-los. É raro haver um erro tão grave numa meia-final da Taça de Portugal, mas o órgão competente tomará a sua decisão", confia Pedro Gómez Carmona, que encontra justificação para a derrota na diferença de tempo que as duas equipa tiveram para descansar.