"O Sporting é o Sporting. Não joga o Adrien, mas jogará outro muito bom, porque têm jogadores de grande qualidade. Não vai ser um Sporting mais débil", declarou o técnico, de 34 anos, reconhecendo o poderio do opositor: "Preparámos este jogo como todos os outros e queremos tentar ganhar. A única diferença é que temos uma equipa mais forte pela frente."Paralelamente, Pedro Gómez Carmona destacou o avançado holandês Bas Dost entre os 'leões', admitindo que o atual melhor marcador da I Liga, com 17 golos, "é quase invencível no jogo aéreo": "Vamos ter de ter cuidado para ver se não nos provoca danos."Contudo, o técnico assegurou também já ter diagnosticado algumas fragilidades na formação de Alvalade e manifestou a esperança de as aproveitar no desafio deste sábado. "Logicamente estudámos o Sporting, vimos como tem sofrido golos e onde podemos causar estragos. Trabalhámos durante a semana para lhes fazer estragos e espero que o consigamos", frisou.Em relação à luta do Estoril pela permanência, na qual ocupa o 15.º lugar do campeonato, apenas cinco pontos acima da 'linha de água', o treinador reiterou a sua confiança e a sua tranquilidade no êxito desta caminhada."A mensagem para os adeptos é que tanto o clube como a equipa estão confiantes de que vamos sair desta situação. No último mês a equipa jogou muito melhor e os resultados também estão a acompanhar. Estamos no nosso melhor momento e creio que vamos atingir o objetivo sem qualquer problema", garantiu.Confirmando as ausências por lesão de Mano, André Claro, Thiago Cardoso, Mattheus Oliveira, Nuno Lopes e Moreira, Pedro Gómez Carmona garantiu só pensar no desafio de sábado: "Vamos entrar para vencer o Sporting. Quando acabar o jogo com o Sporting logo pensaremos no Benfica. Os jogadores que eu escolher amanhã são aqueles que acho melhores para o jogo."O Estoril, 15.º classificado da I Liga com 20 pontos, recebe, às 18:15 deste sábado, o Sporting, terceiro classificado com 44, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será dirigido pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.