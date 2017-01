Pedro Gómez Carmona lamentou o desaire deste domingo diante do Feirense, frisando que a sua equipa merecia mais."A derrota é má porque queríamos pontuar diante de um adversário direto. Tivemos uma primeira parte má, mas na segunda parte fomos melhores do que o Feirense e não merecíamos este resultado, mas o futebol é assim", comentou o treinador dos canarinhos.O Estoril continua a série negativa, mas o técnico prefere salientar as coisas boas: "Queremos continuar a fazer o nosso trabalho para pontuar e conseguirmos os pontos que necessitamos. Preocupava-me se a equipa não alterasse a sua atitude. Desde que cheguei, atacámos mais e criámos mais perigo. Não temos tido sorte e perdemos vários jogos pela diferença mínima".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões