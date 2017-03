Continuar a ler

O espanhol abordou a estreia do médio brasileiro Carlinhos, que entrou a oito minutos dos 90: "Carlinhos necessita de jogar para estar em forma física e ele tem neste momento capacidade para jogar 15 ou 20 minutos. Tem de melhorar fisicamente".



"Temos de ter em conta que temos um rival que nos estuda e analisa. Faltou-nos movimentos de rutura. Trocávamos a bola, mas ninguém procurava a bola no espaço e foi isso que nos faltou no primeiro tempo. Tínhamos de ser mais agressivos. Já falei com os jogadores, tentámos corrigir na segunda parte, mas os nervos também condicionaram", explicou o treinador dos canarinhos.



Pedro Carmona admitiu que o Estoril não esteve ao seu melhor nível no encontro desta segunda-feira, diante do Rio Ave , que terminou com o triunfo dos vila-condenses por 2-0."Claramente não tivemos um bom jogo, não foi dos nossos melhores jogos. É verdade que na primeira parte foi um jogo equilibrado, mas em que nos faltava profundidade. Tínhamos um jogo muito lento e o Rio Ave atacava rápido e finalizava, mas tivemos as mesmas chances. É verdade que marcaram o golo numa situação estranha e nos colocaram numa situação difícil. A equipa começou a esquecer-se dos princípios que trabalhámos durante a semana. Não estou contente, logicamente, mas estamos cá para continuar a trabalhar. A equipa acusou desgaste [do jogo da Taça de Portugal com o Benfica], logicamente. Nós não tínhamos forças para atacar mais. Chegávamos tarde às bolas e à pressão, isso ditou que tivéssemos seis cartões amarelos e eles nenhum. Chegávamos tarde e mal. Foi também um problema físico", frisou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões