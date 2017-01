O Estoril registou a quarta derrota seguida (cinco jogos sem ganhar) ao perder em casa com o Marítimo, mas o técnico Pedro Gómez Carmona sublinhou a injustiça do resultado (0-1) com que terminou o encontro deste sábado no Estádio António Coimbra da Mota."Vi um Estoril com uma identidade, muito diferente daquele que vi antes de chegar, a querer ganhar desde o primeiro minuto e a ter posse de bola. Graças a um erro nosso conseguiram fazer-nos um golo, porque depois controlámos. Não tivemos sorte para empatar ou ganhar o jogo. O Estoril foi muito superior ao Marítimo. Há coisas a melhorar, claro, nem tudo foi perfeito, temos de criar mais ocasiões de golo. Porém, no geral, estou satisfeito com a equipa. Com este caminho, certamente os resultados vão aparecer", afirmou o treinador espanhol.Pedro Carmona desvalorizou ainda as três derrotas somadas sob o seu comando. "Estaria preocupado se a equipa não tivesse mudado e tivesse jogado mal. Tirando esses primeiros dois jogos com Benfica e Chaves, este era o verdadeiro primeiro jogo. Temos de melhorar mais. Mas estou tranquilo, o caminho é este. Não podemos relaxar, mas o caminho é este", concluiu.

Autor: Lusa