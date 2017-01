Pedro Carmona considera que o Estoril não merecia ter perdido contra o FC Porto (1-2) e lamentou decisões da equipa de arbitragem que, no seu entender, prejudicaram a sua equipa."O Estoril não mereceu perder. Fez um grande jogo. É difícil defrontar o FC Porto, que é uma grande equipa. Já é difícil defrontar o FC Porto e com decisões de arbitragem discutíveis é mais complicado. Temos perdido por uma diferença mínima, por grandes penalidades e por decisões de arbitragem. Temos vontade de dar a volta a esta situação", analisou o treinador dos canarinhos, rematando: "Não me quero alongar muito, porque o árbitro não estava nos seus dias. A vitória do FC Porto teve a influência do árbitro. Se tivesse assinalado a grande penalidade sobre Diogo Amado o jogo teria ficado 2-2.""Os treinadores de outros países melhoram a liga. Acontece em ligas estrangeiras e acontece em Portugal. O Estoril-Praia tem melhorado e hoje não merecia perder", acrescentou.

Autor: Lusa