O técnico canarinho reconheceu que os seus jogadores demoraram a entrar no ritmo do jogo, mas que não é por isso que têm menor qualidade.



"O ritmo de jogo demorou para os meus jogadores. Os meus jogadores têm qualidade, portanto têm de saber fazer e no início faziam muitos erros. Na segunda parte melhorámos", prosseguiu, antes de lamentar as ausências por lesão. "[André Claro e Mano] estão lesionados. Não nos podiam ajudar, então decidimos não arriscar e esperar que fiquem bons".



A permanência na elite do futebol português ainda não está assegurada e, por isso, a equipa não vai descansar enquanto não atingir esse objetivo.



"No futebol nunca estamos tranquilos. É verdade que dá mais confiança porque estamos a pontuar mas tranquilidade não. Temos de continuar assim para chegar aos 30 pontos e só aí é que teremos alguma tranquilidade".





Pedro Carmona era um homem feliz no final do jogo com o Moreirense, que resultou num empate a uma bola entre as duas equipas."Estou satisfeito com resultado que é justo. Justo porque as partes foram uma para cada lado", analisou o treinador espanhol. "A primeira parte foi melhor para eles e a segunda melhor para nós. É importante não perder nenhum jogo. Se ganhas ainda melhor".

Autor: João G. Oliveira