Continuar a ler

"Temos de trabalhar a 150% para vencer e não temos dúvidas de que vamos ganhar", assegurou.A equipa de Moreira de Cónegos já não vence desde a 18.ª jornada, ou seja, há quase um mês, mas Pedro Gómez Carmona enalteceu as virtudes do adversário: "Ganhou a Taça CTT, é difícil fazer-lhes golos, defendem bem e são agressivos. Esperam por ti e depois saem no contra-ataque para marcar. Trabalhámos esta semana para que não nos causem danos".Sem querer admitir uma eventual alteração de estratégia para esta partida, o treinador de 34 anos referiu somente que "o Estoril vai tentar responder a cada momento do jogo" e que irá mudar "pequenos detalhes em função do adversário".Paralelamente, o Estoril quebrou na ronda anterior uma série negativa de oito jogos sem triunfos, ao vencer em casa o Paços de Ferreira. O efeito positivo na confiança dos jogadores foi assumido pelo treinador espanhol, mas este garantiu que o trabalho não sofreu quaisquer mudanças só pela obtenção dos três pontos."Continuamos a trabalhar bem. Desde que cheguei aqui que os jogadores estão a trabalhar a 100%. A cada semana a equipa está muito melhor. Continuamos com a nossa filosofia e estou muito orgulhoso da equipa e dos jogadores. A cada jogo vamos vendo essas melhorias", frisou, salientando ainda que "as sensações sempre foram boas desde o início".Os reforços Licá e André Claro já deixaram a sua marca no encontro com os pacenses, mas Pedro Gómez Carmona evitou individualizar avaliações de impacto dos jogadores na equipa, estendendo o mérito da subida de forma a todo o plantel."A equipa tinha sofrido baixas importantes, de jogadores experientes. Tentámos suprir essas baixas neste mercado e chegaram jogadores importantes, que nos ajudaram muito, mas os que cá estavam também o são. Ganham onze em campo e não apenas dois jogadores", sentenciou o técnico espanhol.O Estoril defronta o Moreirense, no sábado, às 16 horas, em jogo da 22.ª jornada da 1.ª liga, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e terá a arbitragem de Rui Oliveira, da AF Porto.