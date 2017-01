Continuar a ler

"Temos de passar, essas são as nossas expectativas para este jogo. Ganhar e passar às meias-finais da Taça de Portugal. Se pensarmos que é fácil, começamos mal. A Académica é uma equipa muito bem trabalhada, vão em terceiro lugar na II Liga, com bons resultados", afirmou, admitindo que a qualificação para a próxima ronda "é muito importante" para o clube.Sublinhando que um triunfo na Taça pode dar um impulso à sua formação para sair da fase negativa de quatro derrotas seguidas, Pedro Gómez Carmona explicou também que o desaire com o Arouca já em tempo de descontos na 17ª jornada da I Liga não afetou os jogadores."No futebol há algo positivo: poucos dias depois há sempre um jogo e não há muito tempo para pensar. Já pensamos no jogo com a Académica. O efeito do Arouca dura só no dia do jogo e no dia seguinte. É passado, tivemos pouca sorte, não o merecíamos. O empate era o resultado mais justo. Noutras vezes o Estoril empatou e também não merecia. Isto é futebol", salientou.Em relação ao embate com os 'estudantes', o técnico reconheceu que irá fazer mudanças no onze e anunciou que Mano e Kléber ainda não estão em condições de voltarem a ser titulares. Já sobre os reforços Allano, Carlinhos e Nuno Lopes, Pedro Gómez Carmona declarou que o lateral português, o último a ser anunciado, poderá já ser lançado no jogo."O Nuno está um pouco melhor do que Allano e Carlinhos. Vamos contar com ele para esta terça-feira e veremos se joga de início ou se entra na segunda parte", referiu, colocando de parte a hipótese de utilizar os dois jogadores brasileiros.Depois das contratações dos três jogadores, o técnico garantiu que a investida do Estoril neste mercado de transferências ainda não terminou."Precisamos de reforços. Precisamos de mais um extremo e de alguém para a frente do ataque. O mercado é difícil e há que ter paciência", rematou.O desafio entre o Estoril e a Académica, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, está marcado para terça-feira, às 18:15, no Estádio António Coimbra da Mota, e terá arbitragem de Rui Costa (Associação de Futebol do Porto).