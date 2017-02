Pedro Carmona abordou a derrota deste sábado em casa frente ao Sporting dizendo que o Estoril até foi melhor do que o adversário em certos momentos da partida, mas pecou na finalização."O que faltou foi mais eficácia. Jogámos um grande jogo e fomos superiores nalguns momentos", comentou à Sport TV.O técnico dos canarinhos apoiou-se em estatísticas mas acabou por falar de justiça no resultado, apesar de realçar que o penálti foi precedido de uma jogada irregular: "Se virmos as estatísticas, tivemos 50 por cento de posse de bola, o que é muito difícil contra o Sporting. Tivemos mais remates, mais cruzamentos, o guarda-redes deles teve de intervir três vezes e o nosso nenhuma. Mas eles foram mais eficazes, portanto são justos vencedores. Acabaram por marcar um golo a mais, porque o último foi fora de jogo antes do penálti".

Autor: Luís Miroto Simões