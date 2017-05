Continuar a ler

O emblema de Nagoya conquistou o seu 5.º título nesta prova ao bater o Urayasu por 5-0 na final, depois de ter batido o Osaka (4-3), o Fucho (3-1) e o Kobe (4-0).Neste torneio participam as 12 equipas da Liga e ainda as duas melhores classificadads nas divisões regionais. A prova disputa-se durante quatro dias, com jogos a eliminar, até à final.