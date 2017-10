Continuar a ler

"Portugal é uma das seleções mais fortes do mundo, como vimos no último Europeu. Temos uma boa seleção, com bons jogadores, e queremos chegar longe. Frente à Bósnia temos de dar tudo em campo e mostrar a nossa qualidade, mas só a qualidade não chega. Eles jogam em casa e querem ganhar tanto como nós", afirmou.Com 20 anos, Pedro Delgado é uma das novidades do selecionador de sub-21 para a atual geração que luta por uma vaga no Campeonato da Europa de 2019, que se vai realizar em Itália e San Marino. Sempre com os pés assentes na terra, o futebolista recusou falar já sobre um salto para a seleção principal e manifestou a vontade de conquistar o seu espaço nas esperanças."Primeiro, penso em jogar. O Rúben Neves estreou-se muito novo na liga portuguesa e teve a sua oportunidade muito cedo. Ele já chegou à seleção A e agora está aqui, tal como o Renato [Sanches] já aqui esteve. Tive uma boa experiência em Itália, gostei bastante. No futebol estrangeiro aprende-se muito. Tenho de me concentrar para chegar à seleção principal", explicou.Sem deixar de sublinhar a "adaptação fácil" que teve aos sub-21, Pedro Delgado, que soma uma internacionalização neste grupo, garantiu também que o facto de Portugal ir realizar apenas o seu segundo jogo neste agrupamento, enquanto os adversários têm já uma maior rodagem, não irá condicionar a equipa."Temos trabalhado bem e temos feito tudo o que o mister nos pede em cada treino. Penso que será um jogo complicado, mas julgo que isso não será uma vantagem para eles", rematou.Após a antevisão da partida com os bósnios, Pedro Delgado juntou-se aos colegas no relvado para mais uma sessão de trabalho, na qual estiveram presentes os 23 futebolistas chamados por Rui Jorge, inclusivamente o médio Rúben Neves, que não tinha integrado o último treino devido a uma indisposição gástrica.Portugal venceu o único jogo que disputou no Grupo 8 de qualificação, que é liderado pela Roménia, com sete pontos em três encontro. A Bósnia-Herzegovina segue em igualdade com a equipa das 'quinas', mas também com três partidas disputadas.