Em jeito de balanço da sua passagem pela Amoreira nesta temporada, Pedro Emanuel diz-se satisfeito. "Posso fazer uma conclusão sobre o que foram estes últimos dois meses e meio: alguma coisa não estava a correr tão bem, mas o balanço é muito positivo. Revela a ambição e a qualidade deste grupo. É gratificante para mim enquanto líder do processo, mas não podia deixar de agradecer a toda esta estrutura, a estes adeptos, que não são muitos, mas são carinhosos e ruidosos. Por isso mesmo, o resultado está à vista", analisou.



Já de olho na próxima época, o técnico refere que o trabalho começa já na segunda-feira. "Estas férias vão ser mais curtas do que o normal, amanhã vamos já debruçar-nos sobre alguns dossiers. Depois, sim, vamos tirar algumas semanas de férias, após uma época bastante difícil. Amanhã começamos já a analisar algumas coisas", explicou, abordando depois a decisão recentemente tomada de renovar vínculo coma equipa da Linha.



"A minha forma de pensar e estar no futebol casa perfeitamente com o que o clube espera de mim e é para isso que estou cá: potenciar jogadores. O Estoril fez, de facto, anos extraordinários desde que subiu e tenho uma herança pesada. Mas temos de ser cuidadosos, porque o futebol é fértil em situações como a que aconteceu hoje com o Arouca. Vamos delinear objetivos em função do plantel. Neste momento tenho metade do plantel cobiçado, o que me deixa orgulhoso", enalteceu.



O técnico canarinho Pedro Emanuel estava muito satisfeito com a resposta da equipa no jogo que marcou o fecho da temporada do Estoril, com vitória por 4-2 sobre o Arouca , admitindo que encerra 2016/17 com sensação de "dever cumprido", pois a equipa por si orientada alcançou o objetivo a que se propôs."Acabámos com sentimento de dever cumprido. Tínhamos posto para este jogo a ambição de chegar ao 10º lugar, mediante alguns resultados que se podiam conjugar. Acho que é um grande mérito deste grupo de trabalho. Os jogadores estavam a precisar desta alegria. É extraordinário conseguir 18 pontos nas últimas dez jornadas, mas os jogadores alimentaram a ambição diariamente. Foi um jogo bem conseguido e é mérito deste grupo de trabalho e deste clube, por isso tomei a decisão de continuar. Quem tiver ambição será bem-vindo neste grupo de trabalho.", começou por dizer.

Autor: Lusa