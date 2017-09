Continuar a ler

O técnico estorilista define o Chaves como uma equipa aguerrida, combativa no meio-campo e "com alas muito rápidos que podem provocar desequilíbrios". "E tem uma ideia de jogo muito definida que não se altera muito, independentemente de atuar em casa ou fora", prosseguiu.O Estoril, atual 12.º classificado, com seis pontos, vem de um ciclo de três derrotas consecutivas, facto que não é enfatizado por Pedro Emanuel: "São ciclos porque todas as equipas passam e não querem passar. É lógico que isso afeta a confiança dos jogadores".O antigo defesa internacional português está, sobretudo, preocupado com o rendimento da sua equipa, nomeadamente no setor mais recuado: "Quando temos a equipa da Liga com mais golos sofridos isso gera apreensão".Mas, Pedro Emanuel evocou logo um aspeto positivo na produção do conjunto estorilista, frisando que "convém não esquecer" que a sua equipa é uma das que têm "o melhor ataque".O treinador canarinho só vai divulgar o lote de convocados no sábado, pouco tempo antes de se iniciar o duelo com o Chaves, mas já há duas certezas quanto a impedimentos. A recuperação do lesionado lateral Mano está fora de hipótese e o avançado Allano não vai jogar porque cumpre um jogo de castigo.