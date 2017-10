O futuro de Pedro Emanuel no comando técnico do Estoril está bastante tremido após a derrota pesada (6-0) sofrida em Braga. Ao que apurámos junto de fonte próxima, o presidente da SAD dos canarinhos, Frederico Pena, viaja amanhã do Brasil para Portugal de forma a reunir-se de imediato na Amoreira com o treinador. E o ponto forte da ordem de trabalhos do encontro não é difícil de adivinhar: decidir o futuro da equipa técnica, sendo a "chicotada" uma forte hipótese em análise.

O arranque de temporada do clube da Linha está bastante abaixo das expectativas, com a equipa a registar cinco derrotas consecutivas na Liga NOS – seis se juntarmos o desaire com o Marítimo em desafio referente à Taça CTT –, uma série terrível de resultados que atirou o Estoril para um posição muito incómoda na tabela (ocupa atualmente o 18º e último lugar com apenas 6 pontos conquistados em oito jornadas).

Os dois triunfos consecutivos, diante do V. Guimarães, em casa, e sobre o Tondela, fora, ainda deixaram a ideia junto dos adeptos que os resultados poderiam melhorar e estabilizar, mas a verdade é que isso não sucedeu e a má fase atual atesta que a crise está mesmo instalada nos canarinhos.

Autor: Nuno Miguel Ferreira