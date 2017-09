O Estoril perdeu em casa com o Chaves, este sábado, por 2-0, e Pedro Emanuel lamentou o desaire, embora não deixando de elogiar a equipa adversária."O Chaves apresentou-se com uma boa equipa, organizada, com ideias de jogo bem definidas e sabíamos disso. Tivemos algum ascendente na primeira parte, mas depois tivemos um momento que, nas equipas que não estão tão confiantes, acaba por acontecer. Entrámos bem na segunda parte, sofremos um segundo golo perante uma equipa mais experiente, com jogadores que sabem ter a bola. Hoje ficou provado que mais homens na frente não significa maior perigo", analisou.Esta foi a quarta derrota consecutiva do Estoril, a terceira para a Liga NOS. Pedro Emanuel, porém, acredita que a equipa vai melhorar e lembrou a inexperiência do plantel. "Não nos podemos esquecer que temos uma equipa bastante jovem. No onze inicial, tivemos sete ou oito jogadores abaixo dos 23 anos. Não queremos estar nesta situação, mas estamos num processo de crescimento. Temos um processo bem definido e uma forma de jogar que acreditamos que vai dar resultados", concluiu.