Diante do Boavista, os canarinhos somaram o segundo encontro seguido sem marcar em casa, um facto que desvaloriza... valorizando outro. "O jogo de futebol está a tornar-se cada vez mais um jogo mental, mas o apoio dos adeptos, sempre ao nosso lado e na minha estreia aqui, deixa-me bastante feliz. E isso pode ser importante para darmos a volta a essa questão. Há também o facto positivo de não termos sofrido golos ao fim de 13 jogos", frisou.



Na segunda metade ante os axadrezados, Pedro Emanuel admite que viu uma equipa mais à sua imagem. "Por vezes temos de comprar tempo, mas nem com dinheiro podemos comprar tempo. Vamos ter agora duas semanas para trabalhar. É importante os jogadores também perceberem o que queremos para o clube, que tem uma bonita história recente. Se queremos fazer parte dessa história bonita, queremos terminar dentro dos pergaminhos do clube. Temos de olhar para cada jogo como uma final. Se essa é a minha imagem? É. Temos jogadores com qualidade. Temos uma equipa muito jovem, mas que começa a mostrar personalidade. Estava a gostar do que estava a ver. Não sou obrigado a fazer substituições, mas houve algum desgaste", admitiu.



Diante do Boavista - numa partida que terminou com um nulo -, o Estoril somou o sexto encontro consecutivo sem vencer. Um facto que para Pedro Emanuel só se verificou em face da falta de eficácia dos seus pupilos."Temos de fazer uma análise concreta ao que é o jogo. Nós nem começámos mal, mas fruto do momento da equipa também há alguns fantasmas que é difícil superar durante os 90 minutos. Depois não estivemos tão bem como gostaríamos, mas do outro lado estava uma equipa que não é um adversário fácil e que trabalha muito no jogo. Só uma equipa com a qualidade e os jogadores que nós temos assume o jogo, cria oportunidades, mas faltou-nos ser mais eficazes. Faltou o golo, mas quero realçar a disponibilidade", começou por analisar.

