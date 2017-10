O Estoril oficializou este domingo a saída de Pedro Emanuel do comando técnico, através de um comunicado. Recorde-se que a equipa estava há oito jogos sem vencer e a derrota frente ao Boavista (3-0) terá sido a gota de água."A Estoril Praia SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Pedro Emanuel para a cessação de funções enquanto treinador da equipa. Com ele saem também os adjuntos Virgílio Fernandes e Rui Gomes. O percurso comum chega assim ao fim, ficando os desejos de maiores sucessos pessoais e profissionais para os três, que desde março assumiram funções na equipa técnica estorilista", lê-se no site do clube.Pedro Emanuel chegou ao Estoril em março deste ano, tendo levado o clube do 15.º ao 10.º lugar na edição passada da Liga NOS. Porém, o treinador acabou por não resistir ao mau início de temporada, em que somou apenas seis pontos em nove jornadas, deixando a equipa no último lugar.