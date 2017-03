Continuar a ler

"Não me surpreendeu. Este ponto aqui conquistado e a exibição que fizemos foi da inteira responsabilidade dos jogadores. O espirito, a vontade e a determinação foram eles que os puseram em campo. Foi fruto da dedicação deles. Por este jogo que se viveu aqui hoje, é que ando no futebol", acrescentou.



Pedro Emanuel viu assum uma boa resposta dos canarinhos à mudança de treinador: "Sei que não é fácil encarar duas mudanças de treinador e mostrar este caráter para trabalhar e ir de novo à luta. É fantástico. Infelizmente para nós é só um ponto, e isso acrescenta importância por ser onde é e como foi. Dá alento para o futuro próximo". "Não me surpreendeu. Este ponto aqui conquistado e a exibição que fizemos foi da inteira responsabilidade dos jogadores. O espirito, a vontade e a determinação foram eles que os puseram em campo. Foi fruto da dedicação deles. Por este jogo que se viveu aqui hoje, é que ando no futebol", acrescentou.Pedro Emanuel viu assum uma boa resposta dos canarinhos à mudança de treinador: "Sei que não é fácil encarar duas mudanças de treinador e mostrar este caráter para trabalhar e ir de novo à luta. É fantástico. Infelizmente para nós é só um ponto, e isso acrescenta importância por ser onde é e como foi. Dá alento para o futuro próximo".

Pedro Emanuel salientou a intensidade do jogo em Guimarães e mostrou-se desiludido por não ter conseguido a vitória."Quem aqui esteve viveu o jogo até ao último segundo. Em alguns momentos tivemos sorte, noutros azar, levámos um ponto, mas podíamos ter levado três. O que me deixa mais desalentado é fazer três golos no estádio do Vitória, com este público, e não conseguir ganhar. Os jogadores foram extraordinários, com um espírito fantástico. Estavam a precisar de acreditar até ao fim no que estão a fazer", referiu o treinador do Estoril, que não se mostrou surpreendido com a atitude da sua equipa.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões