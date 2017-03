Continuar a ler

"É sempre importante vencer. Temos de ter consciência de que o Boavista dos últimos anos não é o mesmo de amanhã (sexta-feira). É um Boavista confiante, com bons jogadores, sobretudo na frente. É uma equipa que tem talento para o sexto lugar e a legitima determinação de poder lá chegar. Sabemos que vamos ter de dar 110 por cento", afirmou.As palavras elogiosas do treinador do Estoril sobre o adversário incidiram sobretudo na qualidade nas bolas paradas."Sabemos que têm o Iuri [Medeiros] como servidor nas bolas paradas, nas quais o Boavista, de facto, faz a diferença. Todas as equipas têm caraterísticas bem definidas e se tivesse de eleger três no Boavista, seguramente as bolas paradas seriam uma delas", explicou.Confrontado com a importância neste capítulo do jovem extremo Iuri Medeiros, com quem o técnico estorilista até já trabalhou na passagem pelo, Pedro Emanuel reconheceu esse peso, mas reiterou que o principal trunfo dos axadrezados está no coletivo."Tive o prazer de treinar o Iuri no Arouca, é uma certeza do nosso futebol. É lógico que vamos tentar fazer o nosso trabalho e encontrar antídotos, mas se só nos focarmos no Iuri vamos esquecer-nos dos outros. A grande identidade do Boavista parte do coletivo. Nos últimos cinco jogos, só perderam com o FC Porto. Vai ser um desafio difícil", frisou.Paralelamente, o técnico assumiu um sentimento "especial" pelo Boavista, onde despontou para o futebol, mas declarou que isso ficará fora de campo no jogo de sexta-feira."Passei 15 anos da minha vida ligado ao Boavista, mas amanhã (sexta-feira) irei defender ao máximo o Estoril", garantiu.Sem deixar de sublinhar "a confiança" e "o compromisso dos jogadores" para esta partida, o técnico recusou falar do passado da equipa sob a orientação de Pedro Gómez Carmona."O passado não podemos alterar, queremos é preparar o futuro e tratar do presente, com um grupo muito focado no momento em que atravessamos. E o momento é jogar para conquistar pontos", explicou.Pedro Emanuel clarificou ainda o estado físico de Gonçalo Brandão e Licá, que haviam saído lesionados do último jogo, frente ao Vitória de Guimarães (3-3), anunciando que os dois jogadores são, à partida, recuperáveis para o duelo com o Boavista. "A última decisão será minha e dos jogadores. Vamos tentar, porque todos somos poucos", rematou.Os lesionados André Claro, Thiago Cardoso, Afonso Taira e Nuno Lopes devem falhar o jogo, bem como Mattheus Oliveira e Joel, ambos por castigo.O desafio entre o Estoril e o Boavista, a contar para a 26.ª jornada, está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, e terá a arbitragem de Nuno Almeida (Associação de Futebol do Algarve).