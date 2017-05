Tal como se esperava, o Estoril oficializou a renovação do contrato com o treinador Pedro Emanuel e os adjuntos Rui Gomes e Virgílio Fernandes. O novo vínculo da equipa técnica é válido por mais uma época, havendo ainda outra de opção."Ao fim de dois meses e duas semanas de trabalho conjunto, ambas as partes entenderam que estão reunidas as condições para a continuidade do vínculo que começou em março passado e que se prolonga para a próxima temporada", adiantou a SAD estorilista em comunicado, desejando que "o percurso continue a ser de sucessos e muitas alegrias para todos os que estão envolvidos no projeto".

Autor: Manuel António Abrantes