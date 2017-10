Depois da derrota com o Boavista, a oitava consecutiva na presente temporada, a SAD estorilista esteve reunida com Pedro Emanuel. Em cima da mesa esteve, naturalmente, o futuro do treinador. De qualquer modo, não foi tomada qualquer decisão, tendo ficado marcado para este sábado um novo encontro para debater a situação com mais calma e sem a pressão do momento.