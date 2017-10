Continuar a ler

O técnico falou depois sobre a sua continuidade no cargo: "Mais que tudo, tenho a humildade de perceber quando não tenho condições para continuar. Sabia quais eram as regras do jogo, a administração transmitiu-as sempre. Falta algum rigor e critério nas decisões, mas isso vem da sequência [de resultados]. O apoio do clube, do grupo de trabalho e dos adeptos são a minha força. Se estes três fatores existirem as condições eu continuo. Se faltar uma delas então deve-se pôr em causa o líder do processo. Abandonar não faz parte da minha forma de ser".



Pedro Emanuel, treinador do Estoril, reagiu à derrota desta sexta-feira com o Boavista, confessando estar desiludido."Sinto-me desiludido. Não foi isto que prevemos relativamente ao jogo. Com o desempenho e querer dos jogadores, nem sempre bem, leva-me a estar desiludido. No mínimo percalço acabámos penalizados. O nosso momento não é de estabilidade para conseguirmos o que queremos. No onze inicial a equipa tem uma média com menos de 23 anos. Esta sequência de resultados não ajuda crescer ninguém. Assim as coisas naturalmente ficam inquinadas", começou por dizer.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões