Já Hugo Firmino, avançado de também 28 anos, chega a Barcelos depois de na primeira fase desta época ter evoluído no União da Madeira, no qual alinhou em 10 jogos e não marcou qualquer golo.



O avançado conta, também, com uma passagem pelo futebol angolano, tendo representado o Interclube, Recreativo do Cáala e Kabuscorp.



O Gil Vicente, da 2.ª Liga, garantiu a contratação do médio Pedro Marques e do avançado Hugo Firmino, confirmou à agência Lusa fonte do clube barcelense.Pedro Marques, médio ofensivo de 28 anos, alinhava, há duas épocas, nos búlgaros do Baroe, contando no currículo com passagens pelo Recreativo do Libolo, de Angola, Real Madrid C e San Roque de Lepe, de Espanha, depois de ter completado formação na Naval 1.º de Maio e Sporting.

Autor: Lusa