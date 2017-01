Mirandela decidiu mudar de treinador. Às portas de findar a primeira fase do Campeonato Portugal Prio, e como os resultados não foram os esperados, o clube transmontano prescindiu dos serviços do treinador Pedro Monteiro.O clube presidido por Carlos Correia vai, nos próximos dias, dar a conhecer o novo ténico da equipa do Mirandela e aponta baterias para realizar uma segunda fase mais conseguida, que permita na próxima temporada continuar nas provas nacionais.

Autor: João Baptista Seixas