Pedro Proença convocou os árbitros para uma reunião, que teria lugar na manhã desta quinta-feira, de forma a discutir as reivindicações dos juízes, que exigem o aumento dos prémios de jogo, congelados há oito anos, bem como a resolução de questões relacionadas com as suas deslocações para apitar partidas dos campeonatos profissionais. Mas a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) declinou o convite por questões de agenda, propondo que o encontro decorresse dentro de alguns dias, em data ainda por combinar.

O email de Pedro Proença foi enviado para a APAF com conhecimento de todos os árbitros. Algo que, segundo alguns juízes ouvidos por Record, causou certo mal-estar, já que consideravam que é uma questão que devia ser tratada diretamente e apenas com o seu representante, neste caso a APAF.

Continuar a ler