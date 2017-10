Continuar a ler

Já o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, lembrou que Ronaldo é o "verdadeiro embaixador de Portugal" e um "exemplo de superação constante". Este dirigente considerou ainda que Cristiano Ronaldo "personifica o valor do futebol português".



"Na falta de novos adjetivos para descrever os êxitos da sua carreira desportiva, deixo um genuíno obrigado", salientou ainda Joaquim Evangelista, na mensagem enviada ao jogador.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, defende que a eleição de Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo pela quinta vez faz do internacional português "um dos maiores de sempre".Em declarações à Agência Lusa, o dirigente felicitou CR7 por "mais uma distinção", salientando que o craque do Real Madrid é "um dos maiores atletas de sempre à escala mundial" e que a vitória no prémio 'The Best', atribuído pela FIFA, é "a prova inequívoca do talento" do capitão da Seleção Nacional.

