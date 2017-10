Pedro Proença assumiu "não estar confortável com o desconforto por parte dos árbitros" que levaram a associação da classe a decidir-se por uma greve que aponta para o período em que se disputa a Taça CTT, naquilo que pode ser interpretado como uma ‘agressão’ à Liga. Essa, porém, é uma leitura que o presidente da Liga se recusa a fazer até porque, sustenta, "não temos responsabilidade perante o sector da arbitragem".

O líder da Liga esclarece que "aquilo de que temos conhecimento é o comunicado que o presidente da APAF teve a amabilidade de nos fazer chegar" ao mesmo tempo que se mostra confiante num entendimento. "Temos a noção, até pela forma como temos conversado com APAF, árbitros e FPF, que tudo será feito para que haja um entendimento e que o que está no comunicado da APAF possa ser resolvido."

Tem havido reuniões entre a Liga, FPF e APAF – embora a que estava marcada para terça-feira tenha sido adiada – e nos próximos dias haverá "mais reuniões, pois há temas para serem resolvidos e fechados", sublinhou Proença.

Estranho timing

Com encontros previstos, Proença formula um voto: "Acredito que, nessa altura, o presidente da APAF possa explicar o porquê, em que moldes e condições os árbitros quererão fazer esta paragem. Acredito que encontraremos uma ponte e soluções para este tema", acrescentou Proença, que não escondeu a estranheza pelo facto de a contestação dos árbitros se manifestar na Taça CTT.

Acresce o facto de que noutros momentos mais críticos para a arbitragem - como aconteceu o ano passado, tendo então sido conhecido o número de agressões a árbitros (55) – não ter havido esta predisposição para a greve. Aliás, nessa altura, a Liga elaborou um comunicado que pretendeu ver subscrito pela APAF e pela FPF mas que acabou por não merecer a concordância dos parceiros.

Acordo em 13 dos 16 pontos

É com natural expectativa que Proença aguarda a próxima reunião com a APAF, sabendo que dos 16 pontos em discussão, 13 estão fechados. Uma questão que está em aberto diz respeito às remunerações. A atualização dos prémios continua por fazer (a última foi em 2011/12), embora Proença tenha pedido alguma compreensão aos árbitros (e outros credores) quando assumiu a presidência e elaborou o projeto financeiro para o saneamento das contas e recuperação da Liga que tinha 5,8 milhões de euros de passivo. Pedro Proença admitiu antecipar em um ano o prazo do quadriénio que tinha solicitado como margem de tolerância e, nesse sentido, é certo que a atualização será feita.



Arbitragem custa 3,8 milhões



O orçamento da Liga atinge os 15 milhões, sendo que 80 por cento desse valor é proveniente de verbas angariadas junto de ‘sponsors’. Refira-se, a propósito, que o patrocínio da NOS foi recentemente renovado até 2020/21. O custo da arbitragem atinge os 3,8 milhões de euros. Entretanto, de acordo com o protocolo assinado pela Liga e FPF, a responsabilidade do pagamento aos árbitros tem cabido à entidade que organiza as competições. Essa, no entanto, será uma incumbência que passará por inteiro para a federação na próxima época. Por uma questão de ordem fiscal, o procedimento cabe à Liga mas está definido que a exemplo de outros serviços (como a disciplina) o organismo presidido por Proença passa a não ter qualquer responsabilidade no pagamento direto aos árbitros.



«Árbitros e sistema precisam de tempo»



Pedro Proença aplaude a introdução do vídeo-árbitro (VAR), mas alerta que "precisa de tempo", referindo que "a implementação de qualquer projeto tem as suas dores de crescimento".



Proença recordou que "a Liga não está envolvida na implementação do VAR", mas sempre "apoiou e deu parabéns à FPF pela coragem de o implementar". O dirigente não tem dúvidas de que "estamos perante uma solução tecnológica que vai ajudar muitos árbitros a decidirem melhor".



Sobre a falha do sistema no Aves-Benfica, Proença contou ter recebido uma "comunicação do Conselho de Arbitragem a dizer que tinha havido uma anomalia técnica. A Liga pediu então ao Conselho de Disciplina o levantamento de um processo de averiguações. O CD decidiu arquivar. A Liga está muitíssimo confortável com tudo o que se tem passado".



Na próxima época, a FPF deixará de comparticipar a 100 por cento o VAR e Proença não se compromete a garantir se o sistema irá continuar. "Há várias fases. Em março, o IFAB vai decidir se o VAR é reconhecido como tecnologia que vai ajudar o futebol. Em função disso, discutiremos a forma e sustentabilidade deste projeto."



«Liga também será ouvida»



Pedro Proença subscreve as "ideias macro" mas não acompanhou Fernando Gomes ao Parlamento. Todavia, tem "plena convicção de que a Liga, com o peso institucional que tem, numa questão tão estruturante e relativa ao futebol profissional, também será ouvida nas mesmas instâncias".