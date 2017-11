Continuar a ler

Pedro Proença sublinhou ainda que a divulgação (ou não) dos áudios do VAR não entram nos domínios da Liga. "A Disciplina e Arbitragem estão na Federação Portuguesa de Futebol e respeitamos essa separação de poderes. Essas questões têm de ser colocadas ao CA".



Pedro Proença esteve esta terça-feira na Web Summit que decorre no Parque das Nações, em Lisboa, e o vídeoárbitro foi, invariavelmente, o tema chave das palavras do presidente da Liga."Como todos os sistemas novos, há uma grande margem de progressão para melhorar. Tudo que se está a passar era expectável que acontecesse, com toda a naturalidade de quem quer fazer melhor. É um introdução e tem de ser elogiada por todos. Somos das cinco ligas profissionais que tem este meio tecnológico. Temos de ver as coisas do lado positivo: se não tivéssemos hoje VAR, que discussões teríamos de ter? Quando a tecnologia foi pensada, sabíamos que tínhamos de passar por estas fases, com uma nova realidade que permite às equipas de arbitragem aferir o que se passa dentro do campo de forma diferente. Temos de dar tempo, isso é fundamental para não deixarmos morrer o futuro da arbitragem em todo o mundo", afirmou o dirigente.