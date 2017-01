"Trata-se de uma personalidade do futebol mundial, cuja passagem por Portugal ficou marcada com honras de campeão, ao conquistar título nacional, por duas vezes consecutivas, ao serviço do FC Porto", afirmou o presidente da Liga de Clubes, em declarações à agência Lusa.



O líder da LPFP lembrou que "Carlos Alberto Silva foi um notável treinador, não só em Portugal, mas também em clubes do seu país e até como selecionador do Brasil", endereçando um voto de pesar à família e a todos os que apreciam o futebol.

Para Pedro Proença, o desaparecimento esta sexta-feira, aos 77 anos, de Carlos Alberto Silva, constitui uma perda significativa para o desporto-rei, por tratar-se de "uma personalidade do futebol mundial".

Autor: Lusa