Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e representantes da arbitragem nacional vão reunir-se na terça-feira para analisar os vários problemas em torno do sector.Temas como a greve dos árbitros marcada para os jogos da Taça CTT, agendados para novembro e dezembro, e ainda a polémica em torno da quebra das comunicações com o vídeo-árbitro no Aves-Benfica estarão certamente em cima da mesa.