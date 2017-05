Pedro Proença destacou esta quinta-feira a importância do debate sobre a vidas profissionais dos futebolistas para lá do fim da carreira."Todos temos a noção de que a carreira de um jogador é curta, mesmo a dos que atingem patamares de sucesso. Nem todos serão Cristianos Ronaldos ou Messis. Nem todos auferem dezenas ou centenas de milhares de euros. São mesmo poucos os que conseguem, nos 10 ou 15 anos da curta carreira, amealhar algo que permita fazer face aos desafios futuros. A boa notícia é que há vida profissional além dos relvados e é por isso que estamos aqui", referiu o presidente da Liga.Proença lembrou que "muitas têm sido as contribuições" e prometeu "novidades nos regulamentos". Temos encontrado uma relação sã e de convivência com o Sindicato. O futebol será melhor se treinadores, jogadores e árbitros mostrarem que todos juntos somos uma só equipa", disse.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto