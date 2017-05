Continuar a ler

Além de Pedro Queirós, o emblema flaviense também já prolongou o vínculo com Nélson Lenho e António Filipe.



Durante a manhã de terça-feira, o clube de Trás-os-Montes anunciou a contratação do primeiro reforço para 2017/18, o avançado colombiano Jordan. Além de Pedro Queirós, o emblema flaviense também já prolongou o vínculo com Nélson Lenho e António Filipe.Durante a manhã de terça-feira, o clube de Trás-os-Montes anunciou a contratação do primeiro reforço para 2017/18, o avançado colombiano Jordan.

O Desportivo de Chaves, da Liga NOS, anunciou esta terça-feira a renovação do contrato por mais um ano com o defesa Pedro Queirós.O jogador de 32 anos, há um ano ao serviço dos transmontanos, tem no currículo passagens pelo Vitória de Setúbal, Feirense, Paços de Ferreira, Sporting de Braga B e, em termos internacionais, pelo Astra Giurgiu e Gloria Bistrita, da Roménia.

Autor: Lusa