O médio Pedro Rodrigues, de 26 anos, trocou o Moncarapachense pelo Armacenenses, continuando a competir na Série E do Campeonato de Portugal.O jogador, formado no Portimonense, preenche um dos lugares em aberto no plantel às ordens do treinador Ivo Soares, devendo o grupo registar mais mexidas em breve.O Armacenenses dispensou recentemente o avançado Matias, contratado pelo Almancilense, e o médio Lamine, que deverá reforçar o Moncarapachense. A turma de Moncarapacho garantiu entretanto o concurso do avançado Januário (ex-Olhanense).

Autor: Armando Alves