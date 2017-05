Continuar a ler

Em entrevista à agência Lusa, o guardião titular do Sporting B nas últimas duas temporadas na 2.ª Liga revelou que se sente "honrado e orgulhoso" por servir a seleção no Campeonato do Mundo, considerando também que "representar uma nação como Portugal é uma pressão saudável".Pedro Silva não se mostrou preocupado com as possíveis dificuldades na adaptação ao continente asiático e enalteceu o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da equipa técnica liderada pelo selecionador Emílio Peixe nesse sentido."A federação planeou um estágio em que vamos para o Japão durante cinco ou seis dias, para projetar uma melhor preparação e para nos habituarmos ao ambiente e aos hábitos da Ásia. Creio que vai estar tudo bem prepardo e bem delineado", revelou.No plano individual, o internacional por 40 vezes em todos os escalões da seleção abordou uma possível realização da pré-época com o plantel principal dos leões, recordando que na época passada já tinha recebido essa indicação."O ano passado já tinham falado comigo e na altura não pude fazer a pré-época, porque estava no Euro de sub-19. Este ano ainda não falaram comigo, mas, pelas notícias e pelo que se fala, está tudo encaminhado", contou.Questionado sobre se seria benéfico atuar numa liga mais competitiva e se sente um natural sucessor de Rui Patrício na equipa A do Sporting, Pedro Silva afirma que é uma decisão que não depende apenas de si."Isso [jogar numa outra liga] são os responsáveis e os técnicos do Sporting que decidem e, em conjunto comigo e com a minha opinião, resolvemos essas ideias. Ser sucessor do Rui Patrício ainda é demasiado prematuro. Acho que preciso de me estabelecer mais e, consoante o meu trabalho, falar de coisas concretas", argumentou.O guarda-redes leonino vê com bons olhos que "a aposta na formação tem sido realçada com a vinda de vários jovens para o plantel principal", sublinhando que as "oportunidades resultam do trabalho individual de cada atleta".A terminar, Pedro Silva comentou ainda a "surpresa" que tem sido o avançado da equipa secundária dos leões, o angolano Gelson Dala, que apontou, até ao momento, 13 golos em 17 encontros."É uma surpresa para vocês [jornalistas] e para mim também. Sinceramente, não estava à espera de um ponta [de lança] assim. Era o melhor ponta da liga angolana, mas mesmo o melhor atleta de uma liga africana que vem para a Europa nunca é fácil. Fiquei espantado com a qualidade que ele tem, a qualidade que imprime, o talento que tem e pelos golos que faz. É um atleta que se realça sobre os outros", concluiu.Este é o quarto Campeonato do Mundo consecutivo em que Portugal vai participar, depois das edições de 2011 (vice-campeão), 2013 (oitavos de final) e 2015 (quartos de final). Esta sequência nunca antes tinha sido conseguida por qualquer seleção europeia.A estreia de Portugal no Grupo C do Mundial2017 está marcada para o próximo dia 21 de maio, frente à Zâmbia (6 horas em Lisboa), seguindo-se os encontros com a Costa Rica (24 de maio, pelas 12 horas) e Irão (27 maio, pelas 9 horas).