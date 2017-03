Continuar a ler

Já por opção, não constam dos eleitos Fábio Martins, Emanuel Novo, Fall e Petrovic.



O Feirense, 12.º classificado, com 29 pontos, e o Desportivo de Chaves, nono, com 32, defrontam-se a partir das 16:00 de domingo, em jogo com arbitragem de Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: António Filipe e Ricardo.



- Defesas: Nélson Lenho, Victor Massaia, Pedro Queirós, Nuno André Coelho, Rodrigo e Carlos Ponck.



- Médios: Braga, João Patrão, Davidson, Pedro Tiba e Bressan.



Pedro Tiba e Fábio Martins, que ficaram de fora no último jogo, frente ao Braga, por estarem emprestados pelos minhotos, regressaram este sábado aos convocados do Chaves , que visita o Feirense , na 26.ª jornada da I Liga de futebol.Para o jogo de domingo, o treinador Ricardo Soares não pode contar com Vukcevic, Hamdou Elhouni, Felipe Lopes, Mathaus e William, todos por lesão.

Autor: Lusa